Обсуждение второго этапа сделки начнется не ранее 11 февраля

Военно-политический кабинет соберется на заседание для обсуждения второго этапа сделки с ХАМАСом не ранее 11 февраля.

Об этом сообщает "Кан" со ссылкой на информированные источники.

Пока неизвестно, когда именно состоится заседание – 11 или 13 февраля.

Изначально речь шла о том, что обсуждение второго этапа начнется после того, как состоится встреча премьер-министра со специальным представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. Позднее было объявлено, что обсуждение начнется после возвращения премьер-министра из поездки в США.

Ранее в интервью 14-му каналу премьер-министр заявлял, что добиться соглашения по второму этапу будет сложнее, чем по первому.