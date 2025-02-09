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Израиль

Обсуждение второго этапа сделки начнется не ранее 11 февраля

Газа
Военно-политический кабинет
время публикации: 09 февраля 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 10:53
Обсуждение второго этапа сделки начнется не ранее 11 февраля
AP Photo/Maya Alleruzzo

Военно-политический кабинет соберется на заседание для обсуждения второго этапа сделки с ХАМАСом не ранее 11 февраля.

Об этом сообщает "Кан" со ссылкой на информированные источники.

Пока неизвестно, когда именно состоится заседание – 11 или 13 февраля.

Изначально речь шла о том, что обсуждение второго этапа начнется после того, как состоится встреча премьер-министра со специальным представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. Позднее было объявлено, что обсуждение начнется после возвращения премьер-министра из поездки в США.

Ранее в интервью 14-му каналу премьер-министр заявлял, что добиться соглашения по второму этапу будет сложнее, чем по первому.

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