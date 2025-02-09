Бен-Гвир озвучил свои условия возвращения в коалицию
время публикации: 09 февраля 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 12:36
Глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир объявил свои условия возвращения в коалицию.
"Если завтра в Газу перестанет поступать гуманитарная помощь или топливо, если начнется реализация плана Трампа, я в правительстве. Но если речь идет о новых уловках или объяснениях, почему все это невозможно, я в правительство не вернусь", – сказал экс-министр.
Он также согласился отложить на неделю представление законопроекта по поощрению эмиграции из Газы.
Изначально законопроект должен был обсуждаться на заседании комиссии 9 февраля. Руководство коалиции попросило Бен-Гвира отложить обсуждение законопроекта на две недели. Бен-Гвир согласился отложить на неделю.