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Израиль

Бен-Гвир озвучил свои условия возвращения в коалицию

время публикации: 09 февраля 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 12:36
Бен-Гвир озвучил свои условия возвращения в коалицию
Olivier Fitoussi/Flash90

Глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир объявил свои условия возвращения в коалицию.

"Если завтра в Газу перестанет поступать гуманитарная помощь или топливо, если начнется реализация плана Трампа, я в правительстве. Но если речь идет о новых уловках или объяснениях, почему все это невозможно, я в правительство не вернусь", – сказал экс-министр.

Он также согласился отложить на неделю представление законопроекта по поощрению эмиграции из Газы.

Изначально законопроект должен был обсуждаться на заседании комиссии 9 февраля. Руководство коалиции попросило Бен-Гвира отложить обсуждение законопроекта на две недели. Бен-Гвир согласился отложить на неделю.

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