Бен-Гвир озвучил свои условия возвращения в коалицию

Глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир объявил свои условия возвращения в коалицию.

"Если завтра в Газу перестанет поступать гуманитарная помощь или топливо, если начнется реализация плана Трампа, я в правительстве. Но если речь идет о новых уловках или объяснениях, почему все это невозможно, я в правительство не вернусь", – сказал экс-министр.

Он также согласился отложить на неделю представление законопроекта по поощрению эмиграции из Газы.

Изначально законопроект должен был обсуждаться на заседании комиссии 9 февраля. Руководство коалиции попросило Бен-Гвира отложить обсуждение законопроекта на две недели. Бен-Гвир согласился отложить на неделю.