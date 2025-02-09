ДТП на 6-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Днем 9 февраля на 6-й трассе около развязки Кирьят-Гат столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Один из пострадавших, мужчина 62 лет, в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.