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Израиль

ДТП на 6-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 09 февраля 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:01
ДТП на 6-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 9 февраля на 6-й трассе около развязки Кирьят-Гат столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Один из пострадавших, мужчина 62 лет, в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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