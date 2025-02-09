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Израиль

Герцог против телекомпании BBC: "Проводят возмутительные сравнения"

время публикации: 09 февраля 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 13:45
Герцог против телекомпании BBC: "Проводят возмутительные сравнения"
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Президент государства Израиль Ицхак Герцог подверг резкой критике британскую телекомпанию BBC за сравнение, которое ее сотрудники постоянно проводят между террористами ХАМАСа и гражданами Израиля.

Речь идет о сравнении заложников-израильтян, которых отпускает ХАМАС, с палестинскими террористами, которых освобождает из тюрем Израиль. "Я категорически отвергаю это сравнение. Более того, я считаю тот факт, что BBC его продвигает, возмутительным и скандальным, лишенным каких-либо оснований" – заявил Герцог.

"Израиль – демократическое государство, в котором заключенные пользуются всеми правами, защищенными законом и судебными решениями. Совсем недавно судьи Верховного суда посетили террористов, находящихся в израильских тюрьмах", – добавил глава государства.

Президент Герцог отметил, что еще одним доказательством недопустимости такого сравнения являются ужасающие условия, в которых содержат израильских заложников в Газе. "Посмотрите на трех наших граждан, которые были освобождены вчера. Они почти не видели дневного света, почти ничего не ели, были лишены необходимого медицинского лечения. Сравнения совершенно неуместны", – резюмировал Герцог.

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