Израильтяне с государственными флагами прошли маршем по Хауаре
время публикации: 09 февраля 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 15:38
В воскресенье, 9 февраля, состоялся марш еврейских поселенцев в арабской Хауаре, к юге от Шхема. Десятки участников марша, под охраной военных, с флагами Израиля прошли по центральной улице деревни.
Марш был мирным. В нем участвовали как взрослые, так и дети. О каких-либо инцидентах не сообщалось.
Но хамасовский "Палестинский информационный центр" назвал эту акцию провокацией.