Израильтяне с государственными флагами прошли маршем по Хауаре

В воскресенье, 9 февраля, состоялся марш еврейских поселенцев в арабской Хауаре, к юге от Шхема. Десятки участников марша, под охраной военных, с флагами Израиля прошли по центральной улице деревни.

Марш был мирным. В нем участвовали как взрослые, так и дети. О каких-либо инцидентах не сообщалось.

Но хамасовский "Палестинский информационный центр" назвал эту акцию провокацией.