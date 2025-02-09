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Израиль

Израильтяне с государственными флагами прошли маршем по Хауаре

Иудея и Самария
время публикации: 09 февраля 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 15:38
Израильтяне с государственными флагами прошли маршем по Хауаре
Nasser Ishtayeh/Flash90

В воскресенье, 9 февраля, состоялся марш еврейских поселенцев в арабской Хауаре, к юге от Шхема. Десятки участников марша, под охраной военных, с флагами Израиля прошли по центральной улице деревни.

Марш был мирным. В нем участвовали как взрослые, так и дети. О каких-либо инцидентах не сообщалось.

Но хамасовский "Палестинский информационный центр" назвал эту акцию провокацией.

Израиль
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