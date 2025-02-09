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Израиль

Эйнав Ценгаукер через БАГАЦ требует публикации соглашения с ХАМАСом и приказов переговорщикам

Заложники
Верховный суд/БАГАЦ
Акции протеста
время публикации: 09 февраля 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 15:35
Эйнав Ценгаукер через БАГАЦ требует публикации соглашения с ХАМАСом и приказов переговорщикам
AP Photo/Tsafrir Abayov

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами Матана Ценгаукера и одна из лидеров движения семей заложников за немедленное осуществление сделки, подала в БАГАЦ протест против откладывания начала переговоров по второму этапу сделки с террористами.

Ценгаукер и другие семьи похищенныю требуют представить общественности полный текст соглашения и распоряжения, которые были даны переговорной группе, утверждая, что есть опасения, что эти распоряжения "не соответствуют деталям соглашения".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в своем иске она утверждает, что "правительство было осведомлено о тяжелом положении заложников в течение многих месяцев, но оно продолжает создавать сложности для дальнейшей реализации соглашения, в том числе давая переговорной группе распоряжение обсуждать только технические детали".

Податели иска обвиняют правительство в нарушении фундаментальных прав заложников – права на жизнь, физическую неприкосновенность и человеческое достоинство.

Израиль
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