Эйнав Ценгаукер через БАГАЦ требует публикации соглашения с ХАМАСом и приказов переговорщикам

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами Матана Ценгаукера и одна из лидеров движения семей заложников за немедленное осуществление сделки, подала в БАГАЦ протест против откладывания начала переговоров по второму этапу сделки с террористами.

Ценгаукер и другие семьи похищенныю требуют представить общественности полный текст соглашения и распоряжения, которые были даны переговорной группе, утверждая, что есть опасения, что эти распоряжения "не соответствуют деталям соглашения".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в своем иске она утверждает, что "правительство было осведомлено о тяжелом положении заложников в течение многих месяцев, но оно продолжает создавать сложности для дальнейшей реализации соглашения, в том числе давая переговорной группе распоряжение обсуждать только технические детали".

Податели иска обвиняют правительство в нарушении фундаментальных прав заложников – права на жизнь, физическую неприкосновенность и человеческое достоинство.