Утром 9 февраля ЦАХАЛ объявил о расширении операции "Железная стена" на Нур аш-Шамс, к востоку от Туль-Карема.

Сообщается, что минувшей ночью в Нур аш-Шамсе несколько террористов были ликвидированы, еще несколько задержаны.

Источники в ПА сообщали ночью и утром о взрывах в Нур аш-Шамсе и о введении в этот район дополнительных сил ЦАХАЛа. Источники сообщают, что в Нур аш-Шамсе в результате действий ЦАХАЛа была убита женщина и тяжело ранен ее муж.