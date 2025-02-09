x
09 февраля 2025
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2025
|
09 февраля 2025
|
последняя новость: 09:36
09 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил о расширении операции "Железная стена" на Нур аш-Шамс

время публикации: 09 февраля 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 08:48
ЦАХАЛ объявил о расширении операции "Железная стена" на Нур аш-Шамс
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 9 февраля ЦАХАЛ объявил о расширении операции "Железная стена" на Нур аш-Шамс, к востоку от Туль-Карема.

Сообщается, что минувшей ночью в Нур аш-Шамсе несколько террористов были ликвидированы, еще несколько задержаны.

Источники в ПА сообщали ночью и утром о взрывах в Нур аш-Шамсе и о введении в этот район дополнительных сил ЦАХАЛа. Источники сообщают, что в Нур аш-Шамсе в результате действий ЦАХАЛа была убита женщина и тяжело ранен ее муж.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2025

492-й день войны, 22-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии