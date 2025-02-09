В Тель-Авиве найден мужчина в бессознательном состоянии
время публикации: 09 февраля 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 08:03
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает об обнаружении в Тель-Авиве на улице Негев мужчины примерно 50 лет в бессознательном состоянии, по всей видимости, пострадавшего от переохлаждения.
Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.
МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.