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Израиль

В Тель-Авиве найден мужчина в бессознательном состоянии

Мада
Погода
Тель-Авив
время публикации: 09 февраля 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 08:03
В Тель-Авиве найден мужчина в бессознательном состоянии
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает об обнаружении в Тель-Авиве на улице Негев мужчины примерно 50 лет в бессознательном состоянии, по всей видимости, пострадавшего от переохлаждения.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.

Израиль
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