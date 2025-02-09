Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 9 февраля, температура ниже среднесезонной. Облачно. Утром слабый дождь на побережье Средиземного моря. Днем дожди усилятся и будут идти от севера до Негева, временами с грозами. Есть риск затоплений в низинах. Слабый снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 4-9 градусов, в Тель-Авиве – 10-13, в Хайфе – 8-11, в Эйлате – 9-19, в Беэр-Шеве – 6-14, в Мицпе-Рамоне – 5-13, на побережье Мертвого моря – 11-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-15, в Ариэле – 7-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-13, на Голанских высотах – 5-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник-среду – прохладно и дождливо.