Пожар в Старом городе Иерусалима, мужчина получил сильнейшие ожоги

Поздно вечером 8 февраля в Старом городе Иерусалима на улице Аль-Уад а-Гай в одном из домов произошел пожар, в результате которой сильные ожоги получил мужчина примерно 60 лет.

Первоначально служба "Маген Давид Адом" сообщала, что пострадавший скончался на месте происшествия. Затем было уточнено, что он в тяжелом и нестабильном состоянии, с ожогами примерно 80% поверхности тела, был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим", где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Причины возгорания выясняются.