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Израиль

Пожар в Старом городе Иерусалима, мужчина получил сильнейшие ожоги

Мада
Иерусалим
Пожары
время публикации: 09 февраля 2025 г., 00:14 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 05:20
Пожар в Старом городе Иерусалима, мужчина получил сильнейшие ожоги
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 8 февраля в Старом городе Иерусалима на улице Аль-Уад а-Гай в одном из домов произошел пожар, в результате которой сильные ожоги получил мужчина примерно 60 лет.

Первоначально служба "Маген Давид Адом" сообщала, что пострадавший скончался на месте происшествия. Затем было уточнено, что он в тяжелом и нестабильном состоянии, с ожогами примерно 80% поверхности тела, был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим", где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Причины возгорания выясняются.

Израиль
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