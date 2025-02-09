Внимание розыск: пропал 24-летний Ицхак Пента из Нес-Ционы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 24-летнего Ицхака Пенты. В последний раз его видели 7 февраля на улице Марголин в Нес-Ционе.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавый, темные волосы, носит усы. На нем был черный нейлоновый плащ, черные брюки и белые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-937-15-00 и 100.