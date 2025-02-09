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Израиль

Внимание розыск: пропал 24-летний Ицхак Пента из Нес-Ционы

Розыск
время публикации: 09 февраля 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 21:53
Внимание розыск: пропал 24-летний Ицхак Пента из Нес-Ционы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 24-летнего Ицхака Пенты. В последний раз его видели 7 февраля на улице Марголин в Нес-Ционе.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавый, темные волосы, носит усы. На нем был черный нейлоновый плащ, черные брюки и белые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-937-15-00 и 100.

Израиль
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