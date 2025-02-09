В Кирьят-Яме в ДТП тяжело травмирован мужчина, ехавший на электровелосипеде

На бульваре Иерушалаим в Кирьят-Яме в результате дорожной аварии пострадал мужчина, ехавший на электровелосипеде. Парамедики передали, что мужчина (примерно 60 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

По словам парамедиков, велосипедист, по всей видимости, был сбит мотоциклистом.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.