В Кирьят-Яме в ДТП тяжело травмирован мужчина, ехавший на электровелосипеде
время публикации: 09 февраля 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 21:33
На бульваре Иерушалаим в Кирьят-Яме в результате дорожной аварии пострадал мужчина, ехавший на электровелосипеде. Парамедики передали, что мужчина (примерно 60 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
По словам парамедиков, велосипедист, по всей видимости, был сбит мотоциклистом.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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