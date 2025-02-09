Эксгибиционист в халате детского врача: предъявлены обвинения жителю Иерусалима

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 24-летнего жителя столицы за совершение сексуализированного насилия против нескольких несовершеннолетних в возрасте от пяти до 12 лет в присутствии их родителей, а также в отношении молодой женщины.

Сообщается, что преступник действовал в общественных местах в разных районах Иерусалима, выискивая наиболее беспомощных жертв. В связи с этим полиция просит продлить срок его содержания под стражей до завершения судебных разбирательств, называя обвиняемого "опасным для общества человеком, который без колебаний совершает непристойные действия в отношении детей и взрослых".

По данным обвинительного заключения, 18 января обвиняемый пришел в поликлинику больничной кассы "Клалит", надев медицинский халат поверх одежды. Он прошел в комнату ожидания перед кабинетом детского врача, в комнате ожидания находились несколько детей с родителями. Выждав момент, когда родители отвлекутся, обвиняемый извлек из брюк половой орган и демонстрировал его детям, распахивая халат.

За спиной обвиняемого в этот момент находился охранник поликлиники, но из-за ракурса и халата он не видел, что происходит, и не мог предотвратить происшествие. Дети не реагировали на поведение обвиняемого, и тогда он еще несколько раз прошелся возле них. Затем он сел на скамейку рядом с детьми и вновь распахнул халат, но дети вновь не отреагировали и не обратили на обвиняемого внимание. Таким образом он приставал к детям несколько раз, но желаемой реакции не добился.

Когда одна из девочек вышла из кабинета врача, ее отец все еще оставался в кабинете. Обвиняемый сел напротив нее и распахнул халат, девочка замерла от страха, а затем побежала в кабинет врача пожаловаться, но ее отец вышел и приказал ей сесть на скамейку – напротив обвиняемого, после чего отец девочки вернулся в кабинет врача, а обвиняемый вновь распахнул халат. Он приставал к нескольким детям в поликлинике еще несколько раз, пытаясь привлечь их внимание своими действиями и словами. Когда одна из девочек попыталась подойти к отцу и пожаловаться, обвиняемый схватил ее за руку.

Затем обвиняемый вошел в кабинет врача, врач выписала ему рецепт на лекарство, которое он попросил, затем он раскрыл халат, обнажив половой орган, и задал ей несколько вопросов по поводу выписанного лекарства. Врач вызвала регистратора, а регистратор, в свою очередь, вызвала полицию.