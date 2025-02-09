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Израиль

18 морских черепах выбросило на берег во время шторма, семь из них погибли

Погода
Животные
Средиземное море
время публикации: 09 февраля 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:16
18 морских черепах выбросило на берег во время шторма, семь из них погибли
Фото: Янив Леви , Управление природы и парков
18 морских черепах выбросило на берег во время шторма, семь из них погибли
Фото: Янив Леви , Управление природы и парков

За время шторма, начавшегося в минувшую среду, на побережье Средиземного моря выбросило 18 морских черепах. Семь черепах, выброшенных морем, были найдены мертвыми, остальные 11 с ранениями различной степени тяжести были доставлены в Центр спасения морских черепах в Михморете.

Девять черепах из доставленных в Центр спасения – это морские черепахи вида логгерхед, или головастая черепаха (в Израиле их иногда называют бурыми), а две остальные – более редкие зеленые морские черепахи. Все они прибыли истощенными и ранеными.

Специалисты Центра спасения морских черепах рассказали, что основные травмы черепахи получили из-за запутывания в рыболовных сетях и лесках, пластикового мусора, укусов хищников, а также в результате взрывной волны.

Черепахи были выброшены на пляжи Пальмахим, Ашкелона, Ашдода, Бат-Яма, Герцлии и Кейсарии. Из Бат-Яма доставили трех морских черепах, которые были найдены бдительными горожанами и спасены при помощи муниципальных инспекторов.

В национальном парке Кейсария благодаря отдыхающему, заметившему в море терпящую бедствие черепаху, инспектор Управления природы и парков Оген Лихт смог спасти бурую черепаху логгерхед, которая зацепилась за рыболовный крючок и запуталась в леске, получив серьезные травмы.

Волонтеры Управления природы и парков после дождей и бурь обследовали пляжи, и благодаря их усилиям и помощи граждан удалось спасти 11 черепах, которые после лечения будут возвращены обратно в природу.

Управление природы и парков напоминает: если вы столкнулись с диким животным или морской черепахой, находящимися в бедственном положении, следует немедленно позвонить по телефону *3639 и, по возможности, оставаться рядом с животным до прибытия специалистов.

Если вы обнаружили морскую черепаху, запутавшуюся в лесках – не пытайтесь удалить лески, поскольку их удаление без контроля специалистов и немедленного лечения может навредить черепахе и даже привести к ее гибели.

Израиль
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