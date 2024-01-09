Глава МИД Израиля Кац подтвердил, что командир спецназа "Хизбаллы" был ликвидирован ЦАХАЛом

Новый министр иностранных дел Исраэль Кац подтвердил, что один из руководителей спецназа "Хизбаллы" Джауад Уисам ат-Тауиль был ликвидирован Израилем.

Выступая в эфире 14-го телеканала, Кац сказал: "Мы ставим перед собой цель восстановить безопасность жителей севера и юга и Государства Израиль, США не будут воевать вместо нас... Что касается ущерба, нанесенного южному Ливану, то мы взяли на себя ответственность за убийство командира сил "Радуан". Это часть войны. Мы наносим ущерб личному составу "Хизбаллы", инфраструктуре... Идет война, мы действуем по устоявшимся правилам. Мы не ставили задачу уничтожить 150 тысяч ракет ("Хизбаллы") немедленно, наша цель – восстановить безопасность жителям севера, жителям юга и Государству Израиль".

Отметим, что ранее на ежевечернем брифинге представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, когда его спросили о ликвидации ат-Тауиля, уклонился от прямого ответа, сказав: "Нам необходимо действовать, чтобы устранить угрозу на северной границе и создать условия, которые позволят жителям безопасно вернуться домой – мы добьемся этого действиями, а не словами. Я не хочу комментировать то, что публикуется в зарубежных СМИ, мы хорошо подготовлены на северной границе".

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Ликвидация ат-Тауиля

Ранее руководство "Хизбаллы" сообщило, что 8 января примерно в 10 км от границы с Израилем, в результате удара ВВС ЦАХАЛа был убит Джауад Уисам ат-Тауиль – один из основных командиров спецназа "Радуан".

Агентство Reuters передает, что ат-Тауиль ехал в автомобиле вместе с другим боевиком "Хизбаллы". Оба они в результате воздушного удара были ликвидированы.

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Судя по ливанским источникам, точечный удар был нанесен, когда автомобиль, в котором находился, ат-Тауиль следовал из деревни Хербет-Селем в деревню Мадждаль-Сельм.

Джауад Уисам ат-Тауиль был одним из наиболее влиятельных командиров в силовых структурах "Хизбаллы". Он воевал в Сирии, и лично сопровождал генерала Касема Сулеймани, командовавшего иранским спецназом "Кудс", когда тот инспектировал объекты проиранских группировок.

В последние годы, судя по публикациям ливанских СМИ, Джауад Уисам ат-Тауиль являлся заместителем командира подразделения "Радуан" и именно он отвечал за боевые действия против Израиля после начала войны 7 октября 2023 года.

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Подразделение "Радуан", спецназ "Хизбаллы"

Отряд "Аль-Хадж Радуан" ("Раудан") является подразделением сил специальных операций "Хизбаллы". Его основная задача – диверсионные действия на территории Израиля. При подготовке боевиков отрабатываются нападения с целью захвата населенных пунктов севера Израиля, прежде всего в Верхней Галилее.

Эта структура создана при непосредственном участии спецназа "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

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Именно это подразделение (тогда называвшееся иначе) было ответственно за диверсию на границе Израиля в июле 2006 года, которая привела ко Второй ливанской войне.

Подразделение было переименовано в 2008 году. Название взято по прозвищу Имада Мугнии (Мурнии, он же "Аль-Хадж Радуан"), командовавшего спецназом "Хизбаллы" до 12 февраля 2008 года, когда он был уничтожен в Дамаске.

В отряд "Радуан" вошли боевики, имевшие реальный опыт боевых действий, начиная с конца 90-х годов. После начала гражданской войны в Сирии (в 2013 году) многие боевики спецназа "Радуан" участвовали в боевых действиях на стороне режима Асада.

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Спецназ "Радуан" действует не только на земле. В последние годы это подразделение активно применяет беспилотную авиацию разного типа.

Впервые боевики отряда "Радуан" открыто позировали перед камерами в 2014 году, во время церемонии Ашура в Дахии, на юге Бейрута.

По оценкам израильских экспертов, отряд "Радуан" насчитывает около 2500 боевиков. Отряд разбит на небольшие группы, действующие автономно и базирующиеся в шиитских деревнях на юге Ливана.

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После начала войны между Израилем и ХАМАСом (7 октября 2023 года) "Хизбалла" перебросила часть отряда "Радуан" из южного Ливана на сирийско-израильскую границу.