adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
15 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.718 ₪ 4.068 ₪
Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
15 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Глава МИД Израиля Кац подтвердил, что командир спецназа "Хизбаллы" был ликвидирован ЦАХАЛом

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Глава МИД Израиля Исраэль Кац. 8 января 2024 года
    Yonatan Sindel/Flash90     Джауад Уисам ат-Тауиль и лидер
    "Хизбалла"

    Новый министр иностранных дел Исраэль Кац подтвердил, что один из руководителей спецназа "Хизбаллы" Джауад Уисам ат-Тауиль был ликвидирован Израилем.

    Выступая в эфире 14-го телеканала, Кац сказал: "Мы ставим перед собой цель восстановить безопасность жителей севера и юга и Государства Израиль, США не будут воевать вместо нас... Что касается ущерба, нанесенного южному Ливану, то мы взяли на себя ответственность за убийство командира сил "Радуан". Это часть войны. Мы наносим ущерб личному составу "Хизбаллы", инфраструктуре... Идет война, мы действуем по устоявшимся правилам. Мы не ставили задачу уничтожить 150 тысяч ракет ("Хизбаллы") немедленно, наша цель – восстановить безопасность жителям севера, жителям юга и Государству Израиль".

    Отметим, что ранее на ежевечернем брифинге представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, когда его спросили о ликвидации ат-Тауиля, уклонился от прямого ответа, сказав: "Нам необходимо действовать, чтобы устранить угрозу на северной границе и создать условия, которые позволят жителям безопасно вернуться домой – мы добьемся этого действиями, а не словами. Я не хочу комментировать то, что публикуется в зарубежных СМИ, мы хорошо подготовлены на северной границе".

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Ликвидация ат-Тауиля

    Ранее руководство "Хизбаллы" сообщило, что 8 января примерно в 10 км от границы с Израилем, в результате удара ВВС ЦАХАЛа был убит Джауад Уисам ат-Тауиль – один из основных командиров спецназа "Радуан".

    Агентство Reuters передает, что ат-Тауиль ехал в автомобиле вместе с другим боевиком "Хизбаллы". Оба они в результате воздушного удара были ликвидированы.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    Судя по ливанским источникам, точечный удар был нанесен, когда автомобиль, в котором находился, ат-Тауиль следовал из деревни Хербет-Селем в деревню Мадждаль-Сельм.

    Джауад Уисам ат-Тауиль был одним из наиболее влиятельных командиров в силовых структурах "Хизбаллы". Он воевал в Сирии, и лично сопровождал генерала Касема Сулеймани, командовавшего иранским спецназом "Кудс", когда тот инспектировал объекты проиранских группировок.

    В последние годы, судя по публикациям ливанских СМИ, Джауад Уисам ат-Тауиль являлся заместителем командира подразделения "Радуан" и именно он отвечал за боевые действия против Израиля после начала войны 7 октября 2023 года.

    adv_16 incontent_3

    adv_17 m_ar_3

    Подразделение "Радуан", спецназ "Хизбаллы"

    Отряд "Аль-Хадж Радуан" ("Раудан") является подразделением сил специальных операций "Хизбаллы". Его основная задача – диверсионные действия на территории Израиля. При подготовке боевиков отрабатываются нападения с целью захвата населенных пунктов севера Израиля, прежде всего в Верхней Галилее.

    Эта структура создана при непосредственном участии спецназа "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

    adv_18 incontent_4

    adv_19 m_ar_4

    Именно это подразделение (тогда называвшееся иначе) было ответственно за диверсию на границе Израиля в июле 2006 года, которая привела ко Второй ливанской войне.

    Подразделение было переименовано в 2008 году. Название взято по прозвищу Имада Мугнии (Мурнии, он же "Аль-Хадж Радуан"), командовавшего спецназом "Хизбаллы" до 12 февраля 2008 года, когда он был уничтожен в Дамаске.

    В отряд "Радуан" вошли боевики, имевшие реальный опыт боевых действий, начиная с конца 90-х годов. После начала гражданской войны в Сирии (в 2013 году) многие боевики спецназа "Радуан" участвовали в боевых действиях на стороне режима Асада.

    adv_20 incontent_5

    adv_21 m_ar_5

    Спецназ "Радуан" действует не только на земле. В последние годы это подразделение активно применяет беспилотную авиацию разного типа.

    Впервые боевики отряда "Радуан" открыто позировали перед камерами в 2014 году, во время церемонии Ашура в Дахии, на юге Бейрута.

    По оценкам израильских экспертов, отряд "Радуан" насчитывает около 2500 боевиков. Отряд разбит на небольшие группы, действующие автономно и базирующиеся в шиитских деревнях на юге Ливана.

    adv_22 m_ar_6

    После начала войны между Израилем и ХАМАСом (7 октября 2023 года) "Хизбалла" перебросила часть отряда "Радуан" из южного Ливана на сирийско-израильскую границу.

    adv_23 rimma_dw_d
    adv_24 rimma_dw_m
    adv_25 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 8 Января 2024
    "Хизбалла" подтвердила: ЦАХАЛ ликвидировал одного из ключевых командиров спецназа "Радуан"
    adv_26 ar_middle_wwh
    adv_27 ar_right_wwh
    adv_28 ar_right_1
    adv_29 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    03:17 Глава МИД Израиля Кац подтвердил, что командир спецназа "Хизбаллы" был ликвидирован ЦАХАЛом
    02:54 В Москве автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна, он госпитализирован в тяжелом состоянии
    01:43 95-й день войны в Израиле. Хронология событий
    01:24 БАГАЦ отклонил иск иностранных журналистов, просивших разрешить им посещать Газы без сопровождения военных
    23:45 СМИ: израильская делегация прибыла в Каир для возобновления переговоров по возвращению похищенных
    23:21 Посланник ООН приедет в Израиль для расследования сексуальных преступлений ХАМАСа
    22:33 Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль
    22:23 Компания MSC объявила о подорожании контейнерных перевозок в Израиль
    adv_30 ar_right_2
    adv_31 ar_right_3
    adv_32 ar_right_4
    adv_33 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom