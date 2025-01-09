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Израиль

Война в Газе в ночь на 9.1.2025: удары по целям в центре сектора

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 09 января 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 06:28
Война в Газе в ночь на 9.1.2025: удары по целям в центре сектора
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 9 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели в центре Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в секторе снизилась по сравнению с прошлыми днями.

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе лагеря Аль-Бурейдж; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Аль-Муфти, к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 9 января.

Израиль
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