Война в Газе в ночь на 9.1.2025: удары по целям в центре сектора

В ночь на 9 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели в центре Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в секторе снизилась по сравнению с прошлыми днями.

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе лагеря Аль-Бурейдж; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Аль-Муфти, к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 9 января.