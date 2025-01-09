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Израиль

Разрушена квартира организатора теракта, в результате которого погиб израильтянин

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 09 января 2025 г., 06:16 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 06:23
Разрушена квартира организатора теракта, в результате которого погиб израильтянин
Пресс-служба ЦАХАЛа

В районе Туль-Карема израильскими военными была взорвана квартира одного из террористов, причастных к убийству израильтянина в ноябре 2023 года.

Судя по объявленному ранее, планировалось разрушить квартиры террориста Мухаммада Абу Ясина и Тамар Раджаха, причастных к этому теракту.

В сообщении хамасовского "Палестинского информационного центра" названо другое имя – Махмуд Салит Абу Хануд. Речь идет об одном из организаторов (не исполнителей) теракта 2 ноября 2023 года, в результате которого к востоку от Туль-Карема, в районе перекрестка Бейт-Лид, был убит 29-летний Эльханан Кляйн.

Израиль
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Источники: размечен для разрушения дом террориста ХАМАСа, причастного к убийству трех израильтян