Разрушена квартира организатора теракта, в результате которого погиб израильтянин

В районе Туль-Карема израильскими военными была взорвана квартира одного из террористов, причастных к убийству израильтянина в ноябре 2023 года.

Судя по объявленному ранее, планировалось разрушить квартиры террориста Мухаммада Абу Ясина и Тамар Раджаха, причастных к этому теракту.

В сообщении хамасовского "Палестинского информационного центра" названо другое имя – Махмуд Салит Абу Хануд. Речь идет об одном из организаторов (не исполнителей) теракта 2 ноября 2023 года, в результате которого к востоку от Туль-Карема, в районе перекрестка Бейт-Лид, был убит 29-летний Эльханан Кляйн.