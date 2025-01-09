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Израиль

В парке Яркон шакал схватил и попытался утащить годовалого ребенка

Тель-Авив
время публикации: 09 января 2025 г., 19:43 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 19:47
В парке Яркон шакал схватил и попытался утащить годовалого ребенка
Tomer Neuberg/Flash90

В парке Яркон в Тель-Авиве шакал схватил за одежду годовалую девочку и потащил ее за собой. Только после того, как няня девочки погналась за ним, он отпустил ребенка.

О ЧП, которое произошло в начале этой недели, телеканалу "Кешет-12" рассказал отец девочки, Амир Шефер.

Представители ветеринарной службы муниципалитета Тель-Авива встретились с родителями девочки, осмотрели место происшествия и доложили о случившемся в Управление природы и парков. Глава ветеринарного отдела доктор Нуриэль Шув в интервью 12-му телеканалу говорил о необходимости проведения кампании по вакцинации шакалов от бешенства и призвал принять участие в этом мероприятии местные советы городов, на территории которых находится парк.

Доктор Нуриэль Шув также рассказал, что в период эпидемии коронавируса шакалы, которые обычно питаются объедками, в поисках пищи стали заходить в жилые кварталы. Горожане начали подкармливать их сухим кормом для кошек и собак, после чего шакалы перестали бояться людей. При этом Шув отметил, что за последние 25 лет не было зарегистрировано ни одного случая бешенства в Тель-Авиве.

Первый случай нападения шакала на ребенка в районе Тель-Авива произошел в октябре 2020 года. Тогда в квартале Маоз Авив (северный Тель-Авив) хищник приблизился к группе людей, сидевших на траве, и напал на маленького ребенка, попытавшись его утащить. После того, как взрослые бросились с криками на него, шакал отпустил ребенка и убежал.

Израиль
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