Задержаны подозреваемые в ранении мужчины на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве

Полиция задержала четырех подозреваемых в нанесении ножевого ранения мужчине на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве в прошлые выходные.

Об аресте троих подозреваемых правоохранительные органы сообщили еще утром. О подозреваемых сообщалось, что двоим из них 18 лет и они являются жителями Эльада, еще одному задержанному 16 лет и он житель центра страны.

Вечером 9 января сотрудники отделения полиции "Лев" в рамках расследования этого дела задержали в Бней-Браке 19-летнего мужчину, который также является жителем Эльада.

Нападение в Тель-Авиве произошло в ночь на 5 января. На бульваре Ротшильд был тяжело ранен ударом ножа 36-летний мужчина. На видео с камер наблюдения, которое было опубликовано многими изданиями, можно увидеть, как мужчину, намеревающегося взять в аренду самокат, окружают пятеро хулиганов, один из них наносит мужчине удар ножом в ногу, после чего нападавшие уходят. Мужчина потерял сознание от потери крови и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.