Источники: размечен для разрушения дом террориста ХАМАСа, причастного к убийству трех израильтян

Источники в ПА сообщают, что в Калькилии израильские военные размечают для последующего разрушения дом ликвидированного накануне боевика "Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама" (ХАМАС) Джафара Ахмада Дабабсэ.

В сообщении хамасовского "Палестинского информационного центра" Джафар Дабабсэ назван одним из участников теракта на 55-й трассе в деревне Аль-Фундук, в результате которого были убиты трое израильтян. Известно, что ранее Дабабсэ отбывал срок в израильской тюрьме.

Утром 6 января на 55-й трассе в районе арабской деревни Аль-Фундук, между еврейскими поселками Карней-Шомрон и Кдумим, в Самарии были обстреляны автобус и два автомобиля. В результате теракта были убиты три человека: старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн, 35 лет, работавший в следственном отделе в Ариэле, 73-летняя Рахель Коэн и 70-летняя Ализа Райз. Еще семь человек были ранены.