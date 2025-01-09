Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.1.2025: операции около Туль-Карема, Калькилии, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 января действовали около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), около Калькилии (в Аззуне), около Сальфита (в Аз-Зауийе), около Рамаллы (в Бейтунии, Каландии, Аль-Бире), около Бейт-Лехема (в Айде), около Хеврона (в Байт-Уле). Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 января.

Источники в ПА заявляли, что группа еврейских поселенцев подожгла автомобиль, принадлежащий палестинской семье, в районе Вади-Рахель, к югу от Бейт-Лехема.

Источники в ПА сообщали, что в Калькилии израильские военные размечают для последующего разрушения дом ликвидированного накануне боевика "Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама" (ХАМАС) Джафара Ахмада Дабабсэ. В сообщении хамасовского "Палестинского информационного центра" он назван одним из участников теракта на 55-й трассе в деревне Аль-Фундук, в результате которого были убиты трое израильтян. Известно, что ранее Дабабсэ отбывал срок в израильской тюрьме.

В районе Туль-Карема израильскими военными была взорвана квартира одного из террористов, причастных к убийству израильтянина в ноябре 2023 года. Судя по объявленному ранее, планировалось разрушить квартиры террориста Мухаммада Абу Ясина и Тамар Раджаха, причастных к этому теракту. В сообщении хамасовского "Палестинского информационного центра" названо другое имя – Махмуд Салит Абу Хануд. Речь идет об одном из организаторов (не исполнителей) теракта 2 ноября 2023 года, в результате которого к востоку от Туль-Карема, в районе перекрестка Бейт-Лид, был убит 29-летний Эльханан Кляйн.