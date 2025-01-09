Предъявлены обвинения арабу-ремонтнику, пытавшемуся убить 74-летнюю женщину

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 60-летнего Набиля Шаабани из Ат-Тура (Иерусалим), который обвиняется в попытке убийства на националистической почве и ограблении 74-летней женщины у нее дома. Преступление было совершено около трех недель назад.

По данным обвинительного заключения, пострадавшая возглавляла домовой комитет в своем доме, она ранее многократно нанимала обвиняемого для выполнения различных ремонтных работ как на общей территории жильцов, так и у себя дома. За день до нападения обвиняемый начал ремонт внутренней двери в квартире пожилой женщины, и они договорились, что на следующий день он придет завершить работу.

Утром на следующий день он посмотрел новости, в которых рассказывалось о ситуации в секторе Газы в связи с войной "Железные мечи", и принял решение совершить теракт, зарезав еврея на станции трамвая в Иерусалиме. Затем он приехал завершить работу в квартире пострадавшей, он доделал ремонт, а после этого по какой-то причине решил, что совершить теракт будет проще, убив израильтянку, у которой он только что работал.

Обвиняемый подошел к женщине сзади и начал душить ее руками. Женщина сопротивлялась, но он продолжал душить ее, пока она не перестала шевелиться и не упала. Решив, что жертва мертва, обвиняемый снял с нее золотой браслет и золотую брошку, а затем обыскал ее квартиру. Он нашел несколько золотых украшений и наличные в сумме 7800, которые украл.

Затем обвиняемый собрал рабочие инструменты и вышел из квартиры, однако вспомнив, что он забыл у нее свою трость, он вернулся. Вернувшись, он увидел, что его жертва пришла в себя, встала на ноги и стоит, опираясь на стол. Тогда обвиняемый подошел к ней, вновь начал душить ее, и когда женщина упала, он взял на кухне нож и ударил женщину три раза ножом в шею.

Когда пострадавшая перестала двигаться, он собрал свои вещи и покинул квартиру. После этого он отправился в ювелирный магазин, где продал часть украденных у пострадавшей ювелирных изделий за 5200 шекелей, а затем общественным транспортом он уехал в Рамаллу. По дороге он сломал нож, которым ударил женщину, и положил его в пакет с украшениями, которые не смог продать. Прибыв в Рамаллу, он выбросил пакет неподалеку от автобусной остановки.

Вопреки его ожиданиям, женщина выжила. Она получила черепно-мозговую травму, результатом которой стало внутричерепное кровоизлияние, ножевые ранения шеи с серьезным повреждением кровеносных сосудов, ножевое проникающее ранение груди, задевшее легкое, перелом ребра. Пострадавшая была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Набилю Шаабани вменяется совершение теракта и покушение на убийство, ограбление при отягчающих обстоятельствах, попытка помешать исполнению правосудия.