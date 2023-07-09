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    В Израиле

    Состояние всех раненых в результате теракта в Тель-Авиве стабильное, угрозы жизни нет

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    Состояние всех раненых в результате теракта в Тель-Авиве стабильное, угрозы жизни нет
    Miriam Alster/Flash90

    По состоянию на утро 9 июля, состояние всех раненых в результате теракта в Тель-Авиве, совершенного 4 июля на улице Пинхас Розен, не вызывает опасений медиков.

    Две женщины, находящиеся в тель-авивской больнице "Ихилов", в стабильном состоянии и дышат самостоятельно. Одна из них, как сообщалось ранее, была беременной и потеряла ребенка в результате полученной травмы. Двое легкораненых были выписаны несколько дней назад.

    Еще в пятницу из больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве сообщали, что состояние раненых, доставленных в это медицинское учреждение от легкого до средней тяжести. Один из них был выписан в выходные.

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    Ранее сообщалось, что в общей сложности были ранены девять человек, состояние четверых при госпитализации оценивалось как тяжелое.

    Теракт в Тель-Авиве. 04.07.2023

    Около 13:00 во вторник, 4 июля, на улице Пинхас Розен в Тель-Авиве (район Рамат а-Хаяль) автомобиль выехал на тротуар и наехал на людей, стоявших на автобусной остановке, затем водитель, вооруженный ножом, напал на граждан. Девять человек получили ранения.

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    Террорист был застрелен одним из граждан, у которого при себе было оружие.

    На видео с камеры наблюдения видно, как автомобиль сбивает людей на автобусной остановке около торгового центра, потом из него вылезает мужчина с ножом в руках, который нападает на граждан, но буквально через считанные секунды после этого появляется гражданин в мотоциклетном шлеме, который предотвращает очередное нападение, стреляя в террориста.

    Опубликована видеозапись происшествия, сделанная одним из свидетелей, по которой видно, что гражданский (мужчина в мотоциклетном шлеме) неоднократно стрелял в террориста, когда тот уже лежал на земле.

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    Имя гражданина, застрелившего террориста: Коби Екутиэль. Он рассказал генеральному инспектору полиции Яакову Шабтаю, что подъехал к месту происшествия на мотороллере, решив, что произошла авария и нужна помощь, но тут увидел, как из машины, врезавшейся в автобусную остановку, вылез молодой крепкий мужчина, который с ножом в руках начал нападать на людей. Тогда Коби выхватил пистолет и побежал за этим человеком, который напал на очередного мужчину (пожилого возраста). Коби Екутиэль говорит, что выстрелил дважды, но террорист не прекращал нападение, тогда он выстрелил еще два раза, и террорист упал.

    Генеральный инспектор полиции Израиля Яаков Шабтай и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступили с совместным заявлением, в котором дали высокую оценку действиям гражданина, застрелившего террориста. Действия гражданина Израиля, застрелившего террориста, приветствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид.

    Названо имя террориста, совершившего сегодня наезд на автомобиле и напавшего на граждан с ножом. Это 20-летний Абд Элухаб Халайла, житель деревни Самуа (около Хеврона). Ранее называлось имя Хасин Исса Хусейн Халайла, это 23-летний брат террориста. Абд Элухаб использовал удостоверение своего брата, чтобы проникнуть на территорию Израиля. Хасин Исса Хусейн Халайла мог бы находиться в Израиле на законных основаниях, он получил разрешение на лечение в Израиле.

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    Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) задержали для допроса возможных сообщников террориста.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Июля 2023
    Полиция выясняет, кто стоит за угрозами в адрес Коби Екутиэля, застрелившего террориста в Тель-Авиве
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
    В больницах остаются шесть граждан, получивших ранения в результате теракта в Тель-Авиве
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Июля 2023
    Опубликовано имя жителя ПА, совершившего теракт в Тель-Авиве. Он воспользовался документами брата
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Июля 2023
    Теракт в Тель-Авиве: есть раненые, террорист застрелен
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