Состояние всех раненых в результате теракта в Тель-Авиве стабильное, угрозы жизни нет

По состоянию на утро 9 июля, состояние всех раненых в результате теракта в Тель-Авиве, совершенного 4 июля на улице Пинхас Розен, не вызывает опасений медиков.

Две женщины, находящиеся в тель-авивской больнице "Ихилов", в стабильном состоянии и дышат самостоятельно. Одна из них, как сообщалось ранее, была беременной и потеряла ребенка в результате полученной травмы. Двое легкораненых были выписаны несколько дней назад.

Еще в пятницу из больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве сообщали, что состояние раненых, доставленных в это медицинское учреждение от легкого до средней тяжести. Один из них был выписан в выходные.

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Ранее сообщалось, что в общей сложности были ранены девять человек, состояние четверых при госпитализации оценивалось как тяжелое.

Теракт в Тель-Авиве. 04.07.2023

Около 13:00 во вторник, 4 июля, на улице Пинхас Розен в Тель-Авиве (район Рамат а-Хаяль) автомобиль выехал на тротуар и наехал на людей, стоявших на автобусной остановке, затем водитель, вооруженный ножом, напал на граждан. Девять человек получили ранения.

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Террорист был застрелен одним из граждан, у которого при себе было оружие.

На видео с камеры наблюдения видно, как автомобиль сбивает людей на автобусной остановке около торгового центра, потом из него вылезает мужчина с ножом в руках, который нападает на граждан, но буквально через считанные секунды после этого появляется гражданин в мотоциклетном шлеме, который предотвращает очередное нападение, стреляя в террориста.

Опубликована видеозапись происшествия, сделанная одним из свидетелей, по которой видно, что гражданский (мужчина в мотоциклетном шлеме) неоднократно стрелял в террориста, когда тот уже лежал на земле.

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Имя гражданина, застрелившего террориста: Коби Екутиэль. Он рассказал генеральному инспектору полиции Яакову Шабтаю, что подъехал к месту происшествия на мотороллере, решив, что произошла авария и нужна помощь, но тут увидел, как из машины, врезавшейся в автобусную остановку, вылез молодой крепкий мужчина, который с ножом в руках начал нападать на людей. Тогда Коби выхватил пистолет и побежал за этим человеком, который напал на очередного мужчину (пожилого возраста). Коби Екутиэль говорит, что выстрелил дважды, но террорист не прекращал нападение, тогда он выстрелил еще два раза, и террорист упал.

Генеральный инспектор полиции Израиля Яаков Шабтай и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступили с совместным заявлением, в котором дали высокую оценку действиям гражданина, застрелившего террориста. Действия гражданина Израиля, застрелившего террориста, приветствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид.

Названо имя террориста, совершившего сегодня наезд на автомобиле и напавшего на граждан с ножом. Это 20-летний Абд Элухаб Халайла, житель деревни Самуа (около Хеврона). Ранее называлось имя Хасин Исса Хусейн Халайла, это 23-летний брат террориста. Абд Элухаб использовал удостоверение своего брата, чтобы проникнуть на территорию Израиля. Хасин Исса Хусейн Халайла мог бы находиться в Израиле на законных основаниях, он получил разрешение на лечение в Израиле.

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Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) задержали для допроса возможных сообщников террориста.