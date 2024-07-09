"Хизбалла" объявила о гибели бывшего телохранителя Насраллы

"Хизбалла" объявила о гибели Ясира Нимра Карнабаша – бывшего телохранителя шейха Хасана Насраллы.

В заявлении "Хизбаллы" сказано, что Карнабаш проживал в Зутар аш-Шаркие на юге Ливана.

Судя по имеющимся данным, именно Ясир Карнабаш был ликвидирован сегодня около Дамаска в результате авиаудара.

Ранее сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что беспилотный самолет, предположительно израильский, атаковал автомобиль на шоссе Дамаск-Бейрут возле блокпоста 4-й дивизии в районе Джудейдат-Ябус. По данным источников SOHR, машина принадлежала ливанской "Хизбалле", в результате атаки она полностью сгорела.