"Хизбалла" объявила о гибели бывшего телохранителя Насраллы
время публикации: 09 июля 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 17:14
"Хизбалла" объявила о гибели Ясира Нимра Карнабаша – бывшего телохранителя шейха Хасана Насраллы.
В заявлении "Хизбаллы" сказано, что Карнабаш проживал в Зутар аш-Шаркие на юге Ливана.
Судя по имеющимся данным, именно Ясир Карнабаш был ликвидирован сегодня около Дамаска в результате авиаудара.
Ранее сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что беспилотный самолет, предположительно израильский, атаковал автомобиль на шоссе Дамаск-Бейрут возле блокпоста 4-й дивизии в районе Джудейдат-Ябус. По данным источников SOHR, машина принадлежала ливанской "Хизбалле", в результате атаки она полностью сгорела.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024