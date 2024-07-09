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Израиль

"Хизбалла" объявила о гибели бывшего телохранителя Насраллы

время публикации: 09 июля 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 17:14
"Хизбалла" объявила о гибели бывшего телохранителя Насраллы
AP Photo/Hussein Malla

"Хизбалла" объявила о гибели Ясира Нимра Карнабаша – бывшего телохранителя шейха Хасана Насраллы.

В заявлении "Хизбаллы" сказано, что Карнабаш проживал в Зутар аш-Шаркие на юге Ливана.

Судя по имеющимся данным, именно Ясир Карнабаш был ликвидирован сегодня около Дамаска в результате авиаудара.

Ранее сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что беспилотный самолет, предположительно израильский, атаковал автомобиль на шоссе Дамаск-Бейрут возле блокпоста 4-й дивизии в районе Джудейдат-Ябус. По данным источников SOHR, машина принадлежала ливанской "Хизбалле", в результате атаки она полностью сгорела.

Израиль
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