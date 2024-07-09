Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в городе Газа. Силы 98-й дивизии продолжают "зачистку" Шуджаийи, к востоку от города Газа. Силы 162-й дивизии действуют в районе Рафиаха, на юге сектора.

Отмечается, что в ходе операции в городе Газа были ликвидированы десятки террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", обнаружено много оружия.

В Шуджаийе ликвидировано несколько террористов, обнаружено оружие (в том числе снайперские винтовки, РПГ, гранаты, автоматы "Калашников" и пр.). Уничтожены туннель и другая террористическая инфраструктура.

Десятки террористов ликвидированы за последние сутки в Рафиахе.

Авиация ЦАХАЛа продолжает наносить удары по целям в секторе Газы.