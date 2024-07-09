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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9 июля: операции в Туль-Кареме и Шхеме

время публикации: 09 июля 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 06:33
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9 июля: операции в Туль-Кареме и Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9 июля действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), в Шхеме (в лагере Аскар), около Хеврона (в Аль-Аррубе, Умм ад-Далии. Ближе к утру над Калькилией были замечены разведывательные БПЛА.

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9 июля.

Террористы обстреляли армейский блокпост около горы Гризим, рядом со Шхемом. О пострадавших не сообщалось.

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