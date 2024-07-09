Ультраортодоксы против Бен-Гвира. Коалиция в кризисе

В ультраортодоксальных партиях резко критикуют министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как накануне был снят с повестки дня измененный вариант "законопроекта о раввинах".

Законопроект был снят, так как глава "Оцма Иегудит" отказался поддержать его из-за отказа премьер-министра Биньямина Нетаниягу ввести его в состав узкого кабинета военных действий.

"Бен-Гвир ведет самостоятельную политику и добивается своего методами грубого давления и шантажа, в том числе в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу", – заявил министр социального обеспечения Яаков Марги (ШАС).

Согласно публикациям в СМИ, конфликт возник на прошлой неделе, когда глава ШАС Арье Дери сказал в беседах с приближенными, что ему "не о чем разговаривать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу". Дери заявил, что "Нетаниягу нам все равно ничего не дает".

Как пишет "Исраэль а-Йом", после этого высказывания состоялась встреча Нетаниягу и Дери, премьер попытался прийти к договоренностям. Однако накануне выяснилось, что глава правительства не в состоянии обеспечить большинство при голосовании по новой редакции законопроекта о раввинах – и скандал в коалиции разгорелся с новой силой.

9 июля "Кан" сообщил, что уже после провала попытки утвердить первую версию законопроекта, Нетаниягу дал непубличное согласие ввести Бен-Гвира в узкий кабинет. Как сообщает "Кан" со ссылкой на источники в окружении министра национальной безопасности, условием было сохранение этого решения в тайне. По утверждению приближенных Бен-Гвира, он это условие выполнил, однако форум собирался крайне редко и не регулярно. По мнению Бен-Гвира, это было сделано, чтобы де-факто оставить его за пределами круга людей, которые принимают реальные решения в ходе этой войны. В ШАС заявили, что, судя по всему, у премьер-министра есть веские причины для того, чтобы не вводить Бен-Гвира в круг посвященных в секретную информацию людей.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу воздержался от публичных заявлений по поводу коалиционного кризиса, однако в беседах с приближенными крайне резко высказался по поводу Итамара Бен-Гвира. "Я не заведующий детским садом. Так нельзя работать. Он не отвечает на телефонные звонки, не является на встречи", – говорил, по информации "Кан", Нетаниягу.

В политической системе полагают, что, несмотря на кризис, коалиция не развалится до окончания летней сессии Кнессета 28 июля. Однако не исключено, что процесс распада уже необратим и досрочные выборы – только вопрос времени.