Коалиция сняла с повестки дня все законопроекты

Глава коалиции Офир Кац сообщил об отзыве всех законов, представленных правительством.

"Из-за безответственного поведения фракции "Оцма Иегудит" законопроекты коалиции не будут сегодня вынесены на повестку дня", – написал Кац в сообщении для депутатов фракции.

"Я не готов полагаться ни на кого кроме коалиционных партий и не могу управлять коалицией, находясь в зависимости от сиюминутных настроений входящих в нее депутатов. Я надеюсь, что прекратится ситуация, при которой коалиционные партии помогают оппозиционным партиям причинять нам ущерб", – заявил Кац.