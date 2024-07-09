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Израиль

В Модиин-Илите двое мужчин застряли в выгребной яме, один из них погиб

время публикации: 09 июля 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 10:36
В Модиин-Илите двое мужчин застряли в выгребной яме, один из них погиб
Пресс-служба МАДА

Во вторник, 9 июля, в Модиин-Илите двое мужчин застряли в выгребной яме. Были проведены спасательные работы. Однако одного мужчину, примерно 50 лет, спасти не удалось: констатирована его смерть.

Второго пострадавшего, мужчину 26 лет, спасли и доставили в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове. Он в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

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