В Модиин-Илите двое мужчин застряли в выгребной яме, один из них погиб

Во вторник, 9 июля, в Модиин-Илите двое мужчин застряли в выгребной яме. Были проведены спасательные работы. Однако одного мужчину, примерно 50 лет, спасти не удалось: констатирована его смерть.

Второго пострадавшего, мужчину 26 лет, спасли и доставили в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове. Он в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.