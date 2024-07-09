ЦАХАЛ готов призвать менее пяти тысяч учащихся йешив

Заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон подверг критике позицию ЦАХАЛа по вопросу о призыве ультраортодоксов.

Как сообщает "Кан", в ходе заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне заместитель начальника генерального штаба ЦАХАЛа Амир Барам заявил, что армия готова призывать не более 4800 учащихся йешив в ближайшие два года. По словам Гиля Лимона, это число не соответствует требованиям, фигурирующим в вердикте БАГАЦа.

Накануне состоялось очередное заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, в ходе которого рассматривался проект закона о призыве.

Начальник кадрового управления ЦАХАЛа генерал-майор Янив Асор не явился на заседание.

Причина отсутствия Асора неизвестна, вместо него в заседании комиссии принял участие заместитель начальника генштаба генерал-майор Амир Барам. "Я должен был сегодня находиться там, где идут бои, однако министр обороны попросил меня принять участие в обсуждении", – сказал он.

Это уже второй раз, когда глава кадрового управления ЦАХАЛа не является на заседание, несмотря на посланное приглашение и предварительное подтверждение его участия.

Депутаты были возмущены отсутствием Янива Асора. "У нас есть вопросы к кадровому управлению.

Вместо начальника управления посылают другого офицера, у которого нет ответов и нет полномочий", – заявил источник в комиссии, слова которого цитирует "Кан".