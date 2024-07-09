Israel Defense: ЦАХАЛ применяет барражирующие боеприпасы Spike FireFly в Газе

Малоразмерные тактические барражирующие боеприпасы вертикального взлета-посадки Spike FireFly "Маоз" компании Rafael применяются ЦАХАЛом в ходе боевых действий в секторе Газы, пишет издание Israel Defense. В публикации сказано, что это оружие используется для выявления и нейтрализации групп террористов. Отмечается, что применялся "Маоз" и в ходе операций в Иудее и Самарии.

Отметим, что ранее сообщения по поводу возможного применения этих беспилотников поступали от источников в секторе Газы. Но до сих пор они не получали подтверждений со стороны израильских военных.

7 июля 2024 года на странице Rafael Advanced Defense Systems в X было опубликовано сообщение: "Год назад Spike FireFly впервые был применен в боевых условиях, что позволило по-новому взглянуть на точность и эффективность на поле боя. Эта усовершенствованная система демонстрирует приверженность Rafael к инновациям, предоставляя уникальные возможности, обеспечивающие непревзойденную точность и надежность". В публикации ничего не говорилось о применении данного типа вооружений в Газе в ходе военной операции "Железные мечи", начавшейся в октябре 2023 года.

Вскоре после этого сайт defence-blog.com опубликовал заметку Дилана Малясова, в которой упоминалось сообщение Rafael и приводились основные характеристики Spike FireFly "Маоз". Отмечалось, что речь идет о барражирующем боеприпасе в виде БПЛА вертолетного типа, оснащенном сдвоенными соосными лопастями несущего винта, вращающимися в противоположных направлениях. При весе всего 3 кг этот дрон очень универсален и может быть адаптирован для различных задач. "Маоз" оснащен электрооптической системой наблюдения с тепловизионным каналом, что позволяет ему эффективно работать в различных условиях. В зависимости от требований миссии он может быть вооружен либо 350-граммовой осколочной боевой частью, либо кумулятивной боевой частью. Продолжительность полета от 15 до 30 минут, что определяется использованием одного или двух аккумуляторов. Может развивать скорость до 72 км/ч и действовать на оперативном удалении от оператора до 500 м в городских условиях (до 1000 м на открытой местности). Этот дрон прост в применении и удобен для доставки к точке запуска.