Израильские беспилотники на выставке в Баку. Фоторепортаж

Фото: Денис Федутинов

6-8 сентября в Баку прошла выставка вооружений и военной техники ADEX 2022, на которой были представлены новые образцы израильских беспилотных аппаратов.

В частности, компания Elbit Systems представила беспилотный квадрокоптер Thor с дистанционно-управляемым боевым модулем Birds of Prey, беспилотники SkyLark и Magni, а также барражирующий боеприпас SkyStriker.

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Корпорация IAI показала барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Rotem L.

Компания Rafael выставила малоразмерный тактический барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Spike FireFly.

В павильоне Aeronautics Group были показаны беспилотник вертикального взлета-посадки Orbiter 4 VTOL, беспилотная парящая платформа Trojan, БПЛА тактического класса Aerostar BP и барражирующий боеприпас Orbiter 1K. Некоторые из этих аппаратов собираются по лицензии в Азербайджане компанией AZAD Systems.