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    Фоторепортажи

    Израильские беспилотники на выставке в Баку. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Денис Федутинов

    6-8 сентября в Баку прошла выставка вооружений и военной техники ADEX 2022, на которой были представлены новые образцы израильских беспилотных аппаратов.

    В частности, компания Elbit Systems представила беспилотный квадрокоптер Thor с дистанционно-управляемым боевым модулем Birds of Prey, беспилотники SkyLark и Magni, а также барражирующий боеприпас SkyStriker.

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    Корпорация IAI показала барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Rotem L.

    Компания Rafael выставила малоразмерный тактический барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Spike FireFly.

    В павильоне Aeronautics Group были показаны беспилотник вертикального взлета-посадки Orbiter 4 VTOL, беспилотная парящая платформа Trojan, БПЛА тактического класса Aerostar BP и барражирующий боеприпас Orbiter 1K. Некоторые из этих аппаратов собираются по лицензии в Азербайджане компанией AZAD Systems.

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    Атакующий барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Rotem L компании IAI БЛА SkyLark компании Elbit Systems Мини-БЛА Magni компании Elbit Systems Беспилотный квадрокоптер Thor с дистанционно-управляемым боевым модулем Birds of Prey компании Elbit Systems Барражирующий боеприпас SkyStriker компании Elbit Systems Малоразмерный тактический барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Spike FireFly компании Rafael
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