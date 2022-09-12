Израильские беспилотники на выставке в Баку. Фоторепортаж
Фото: Денис Федутинов
6-8 сентября в Баку прошла выставка вооружений и военной техники ADEX 2022, на которой были представлены новые образцы израильских беспилотных аппаратов.
В частности, компания Elbit Systems представила беспилотный квадрокоптер Thor с дистанционно-управляемым боевым модулем Birds of Prey, беспилотники SkyLark и Magni, а также барражирующий боеприпас SkyStriker.
Корпорация IAI показала барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Rotem L.
Компания Rafael выставила малоразмерный тактический барражирующий боеприпас вертикального взлета-посадки Spike FireFly.
В павильоне Aeronautics Group были показаны беспилотник вертикального взлета-посадки Orbiter 4 VTOL, беспилотная парящая платформа Trojan, БПЛА тактического класса Aerostar BP и барражирующий боеприпас Orbiter 1K. Некоторые из этих аппаратов собираются по лицензии в Азербайджане компанией AZAD Systems.
На выставке вооружений в Баку был представлен турецкий барражирующий боеприпас Kargi, похожий на израильский Harpy
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