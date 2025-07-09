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Израиль

Ynet: расследуется коллективная жалоба о насилии в батальоне, обслуживающем "Хец"

Сексуальное насилие
Расследование
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:26
Запуск противоракеты "Хец"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 9 июля стало известно о задержании семи военнослужащих срочной службы из 136-го батальона, обслуживающего систему ПРО "Хец", по подозрению в физическом, психологическом и сексуальном насилии в отношении новобранцев. Об этом пишет военный корреспондент Йоав Зейтун на сайте Ynet.

Подозреваемые были задержаны военной полицией после того, как около десяти военнослужащих подали на них жалобу, отмечается в публикации.

Представитель ЦАХАЛа заявил: "В последние дни в рамках расследования, проводимого министерством обороны, проверяются подозрения по поводу серьезных нарушений, связанных с "церемониями посвящения" со стороны старослужащих в отношении новобранцев в одном из подразделений ВВС. Расследование находится на ранней стадии, на данном этапе невозможно комментировать ход следствия".

Израиль
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