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Израиль

На севере Негева тяжело травмирован рабочий

Мада
Негев
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:08
На севере Негева тяжело травмирован рабочий
Flash90

Утром 9 июля на строительной площадке недалеко от бедуинского поселка Лакия (северо-восточней Беэр-Шевы) в результате падения с большой высоты был тяжело травмирован рабочий, мужчина около 40 лет.

Пострадавший, который получил черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Начато расследование этого инцидента.

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