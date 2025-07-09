На севере Негева тяжело травмирован рабочий

Утром 9 июля на строительной площадке недалеко от бедуинского поселка Лакия (северо-восточней Беэр-Шевы) в результате падения с большой высоты был тяжело травмирован рабочий, мужчина около 40 лет.

Пострадавший, который получил черепно-мозговую травму, доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Начато расследование этого инцидента.