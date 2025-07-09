В БАГАЦ подан иск с требованием признать Нетаниягу неспособным исполнять обязанности премьера

Общественная организация "Крепость демократии" подала иск в Верховный суд с требованием объявить премьер-министра Биньямина Нетаниягу неспособным исполнять его обязанности.

Как пишет "Маарив", организация мотивирует свой иск концепцией "защищающейся демократии". В исковом заявлении говорится, что премьер-министр нарушил договор о конфликте интересов, подписанный с ним в 2020 году. По утверждению истцов, действия премьер-министра причиняли ущерб "власти закона" в стране, нанесли удар по правоохранительным структурам и по деятельности Верховного суда.

По мнению истцов, в этой ситуации "формальная демократия, построенная на народном волеизъявлении, должна отступить перед сущностной демократией, основанной на разделении и независимости трех звеньев власти".

На данный момент неясно, сочтет ли суд приведенные доводы достаточными для того, чтобы принять иск к рассмотрению.