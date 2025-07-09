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Израиль

Дедовщина с сексуализированным насилием в подразделении ПВО ВВС ЦАХАЛа

Сексуальное насилие
Расследование
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июля 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 13:27
Дедовщина с сексуализированным насилием в подразделении ПВО ВВС ЦАХАЛа
Hadas Parush/FLASH90

Военная полиция расследует крайне серьезные подозрения об издевательствах, включая содомию, совершенных "старослужащими" солдатами в отношении младших в подразделении ПВО военно-воздушных сил ЦАХАЛа. Адвокат подозреваемых уверяет, что речь идет о "розыгрышах по взаимному согласию" и "традиции подразделения", на которую раньше "всегда закрывали глаза".

Как сообщает новостная служба КАН, военная полиция подозревает, что в рамках "ритуалов посвящения" примерно десять солдат, призвавшихся позднее подозреваемых, подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам и содомии. По подозрению в причастности к издевательствам арестованы семь человек.

Командующий ВВС ЦАХАЛа и старшие командиры изучают детали происшествия в координации с военной полицией. Подчеркивается, что следствие находится в начальной стадии, и комментировать стороны отказываются. В ЦАХАЛе обещают провести максимально тщательное расследование и наказать виновных по всей строгости закона.

Представляющий одного из подозреваемых по делу адвокат Биньямин Малка сообщил, что речь идет о "розыгрышах по взаимному согласию", и что его подзащитный во время допроса признался в части из этих "розыгрышей". "Это обычная практика в подразделении, и командиры ранее закрывали на подобные случаи глаза", – уверяет он.

Военный суд в Бейт-Лиде продлил срок содержания под стражей шести из семи подозреваемых на неделю. Расследование продолжается.

Израиль
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