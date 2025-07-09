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Израиль

Торговцы сладостями с наркотиками: арестован кулинар из Холона

Полиция
Наркотики
Холон
время публикации: 09 июля 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 14:11
Торговцы сладостями с наркотиками: арестован кулинар из Холона
Пресс-служба полиции Израиля
Торговцы сладостями с наркотиками: арестован кулинар из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции в рамках расследования против наркоторговцев провели обыск в квартире в Холоне, обнаружив полки с наркотической продукцией: около 18 килограммов марихуаны и гашиша, а также печенье, бамба, мармеладные мишки, электронные сигареты и масло с добавлением наркотиков были расфасованы по пакетам в ожидании продажи.

Были также изъяты мобильный телефон, наличные деньги и автомобиль, использовавшийся для совершения преступлений. Подозреваемый, 29-летний житель Холона, был арестован и доставлен на допрос в полицию.

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