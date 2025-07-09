Торговцы сладостями с наркотиками: арестован кулинар из Холона

Сотрудники полиции в рамках расследования против наркоторговцев провели обыск в квартире в Холоне, обнаружив полки с наркотической продукцией: около 18 килограммов марихуаны и гашиша, а также печенье, бамба, мармеладные мишки, электронные сигареты и масло с добавлением наркотиков были расфасованы по пакетам в ожидании продажи.

Были также изъяты мобильный телефон, наличные деньги и автомобиль, использовавшийся для совершения преступлений. Подозреваемый, 29-летний житель Холона, был арестован и доставлен на допрос в полицию.