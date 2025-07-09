На севере Газы уничтожен склад взрывчатки

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всему сектору Газа. ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали более 100 целей по всей территории сектора, включая отдельных террористов, заминированные здания, склады боеприпасов, туннели.

Бойцы 7-й бригады, действующие в районах Шуджаия и Зейтун, за последние сутки обнаружили и уничтожили склад взрывчатых веществ и мин, созданный террористами в гражданском здании.

Параллельно бойцы 401-й бригады ликвидировали группу террористов и уничтожила здания военного назначения.

Бойцы бригады "Нахаль", действующие в районе Дарадж-Туфах, уничтожила склад оружия ХАМАСа.

На юге сектора силы 188-й бригады выявили и ликвидировали группу террористов.

Кроме того, за последние сутки силы дивизии "Газа" обнаружили несколько туннелей и уничтожили террористическую инфраструктуру в районе квартала аль-Джанина в Рафахе.