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Израиль

На юге Ливана ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:40
На юге Ливана ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 8 июля в районе Аль-Баблия на юге Ливана в результате авиаудара по автомобилю был ликвидирован Хусейн Али Мазхар – командир подразделения огневой поддержки "Бадр" ("Хизбалла") в секторе Захрани.

Отмечается, что Мазхар был причастен ко множеству обстрелов территории Израиля и участвовал в восстановлении огневых позиций "Хизбаллы" на юге Ливана.

Израиль
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