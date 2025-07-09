На юге Ливана ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что 8 июля в районе Аль-Баблия на юге Ливана в результате авиаудара по автомобилю был ликвидирован Хусейн Али Мазхар – командир подразделения огневой поддержки "Бадр" ("Хизбалла") в секторе Захрани.

Отмечается, что Мазхар был причастен ко множеству обстрелов территории Израиля и участвовал в восстановлении огневых позиций "Хизбаллы" на юге Ливана.