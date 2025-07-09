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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в секторе Газы

Газа
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июля 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 23:35
ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в среду, 9 июля, на юге сектора Газы погиб военнослужащий. Его родные уведомлены. Имя погибшего будет опубликовано позднее.

По данным предварительного расследования, в районе Хан-Юниса террористы, выйдя из туннеля, атаковали силы ЦАХАЛа и попытались похитить водителя бульдозера. Военнослужащий вступил с боевиками в схватку и был ими застрелен. Военнослужащие, охранявшие периметр, открыли огонь по террористам, ликвидировав некоторых из них и предотвратив похищение.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что погибший военнослужащий был резервистом.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 889 военнослужащих ЦАХАЛа.

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