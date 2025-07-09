Израиль получил из США большую партию военных бульдозеров D9

Министерство обороны сообщило о прибытии в Израиль большой партии военной инженерной техники. ЦАХАЛ получил десятки бульдозеров D9 и дополнительное оборудование, отправка которого была заморожена администрацией Джо Байдена.

Судно с военным оборудованием прибыло в порт Хайфы, где техника была погружена на грузовики транспортного подразделения управления "Амон" и управления логистики ЦАХАЛа, которые будут отвечать за установку на них брони.

Израильские СМИ пишут, что решение Джо Байдена заморозить поставку техники Израилю было отменено в конце января, через несколько дней после того, как Дональд Трамп занял президентский пост.