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Израиль

Израиль получил из США большую партию военных бульдозеров D9

США
Дональд Трамп
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июля 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 21:24
Израиль получил из США большую партию военных бульдозеров D9
Министерство обороны

Министерство обороны сообщило о прибытии в Израиль большой партии военной инженерной техники. ЦАХАЛ получил десятки бульдозеров D9 и дополнительное оборудование, отправка которого была заморожена администрацией Джо Байдена.

Судно с военным оборудованием прибыло в порт Хайфы, где техника была погружена на грузовики транспортного подразделения управления "Амон" и управления логистики ЦАХАЛа, которые будут отвечать за установку на них брони.

Израильские СМИ пишут, что решение Джо Байдена заморозить поставку техники Израилю было отменено в конце января, через несколько дней после того, как Дональд Трамп занял президентский пост.

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