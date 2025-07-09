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Израиль

Задержаны подозреваемые к причастности к нападению на еврейский поселок в Иудее

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 июля 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 12:23
Задержаны подозреваемые к причастности к нападению на еврейский поселок в Иудее
Wisam Hashlamoun/FLASH90

ЦАХАЛ сообщает о проведении масштабной операции в деревне Суриф с целью задержания подозреваемых в причастности к каменным атакам и поджогам автомобилей в районе еврейского поселка Бат-Аин, в Иудее.

Были задействованы военные и полицейские. Задержаны двое подозреваемых, проведены десятки обысков и допросов.

Розыск подозреваемых в причастности к нападению продолжается.

Израиль
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