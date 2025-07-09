x
09 июля 2025
|
последняя новость: 11:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2025
|
09 июля 2025
|
последняя новость: 11:14
09 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Петах-Тикве автомобиль сбил женщину с коляской

Мада
ДТП
Петах-Тиква
время публикации: 09 июля 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 11:27
В Петах-Тикве автомобиль сбил женщину с коляской
Пресс-служба МАДА

Утром 9 июля в Петах-Тикве, на улице Ротшильд, автомобиль сбил молодую женщину с коляской, в которой находился двухмесячный ребенок. Женщина и младенец получили травмы. Они доставлены в больницу "Бейлинсон".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что 34-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести с травмами головы и конечностей. У младенца легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook