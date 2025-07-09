В Петах-Тикве автомобиль сбил женщину с коляской

Утром 9 июля в Петах-Тикве, на улице Ротшильд, автомобиль сбил молодую женщину с коляской, в которой находился двухмесячный ребенок. Женщина и младенец получили травмы. Они доставлены в больницу "Бейлинсон".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что 34-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести с травмами головы и конечностей. У младенца легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.