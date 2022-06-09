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    В Израиле

    Подробности операции в Хальхуле: закрыто предприятие ХАМАСа, изъято более 1 млн шекелей

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    Подробности операции в Хальхуле: закрыто предприятие ХАМАСа, изъято более 1 млн шекелей
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В четверг, 9 июня, в Хальхуле (к северу от Хеврона) израильские военные провели операцию, в ходе которой было закрыто предприятие, работавшее на террористическую организацию ХАМАС. Изъято более 1,1 млн шекелей наличными (в разной валюте).

    В операции были задействованы силы Армии обороны Израиля, пограничной службы и общей службы безопасности (ШАБАК).

    Спецслужбы заявляют, что доходы от предприятия в Хальхуле, которое было закрыто сегодня, ранее использовались для финансирования террористической деятельности.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что местные жители попытались воспрепятствовать действиям военных, бросая в них камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства. В ответ были применены спецсредства для разгона толпы и открыт огонь на поражение. Зафиксированы попадания в нападавших.

    Из больницы "Аль-Мизан" в Хевроне сообщили о смерти 27-летнего Махмуда Файеза Абу Айхура из Хальхуля, получившего пулевое ранение в брюшную полость, судя по всему, во время столкновений с израильскими военными, передает агентство Maan. В сообщении сказано, что боевыми пулями были ранены еще двое молодых мужчин. Кроме того, еще трое от резиновой пули и слезоточивого газа пострадали еще трое.

    Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что минувшей ночью и утром в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в деревнях Карбат Бани Хасан, Нуба, Бейтин, Мизраа Ашкария, Байт-Умар, Синджиль, Данаба, Ахтаба, Хирбат-Карма, а также в городе Шхем, где произошли столкновения с местным населением. Среди израильских военных пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций задержаны девять разыскиваемых террористов. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

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