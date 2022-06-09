Обстрелы из сектора Газы, один человек ранен
Днем в четверг, 9 июня, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обстрелах Натив а-Асара, около северной границы сектора Газы (недалеко от КПП "Эрез").
Один человек получил легкие ранения.
По предварительным данным, стреляли из пулемета с территории сектора Газы.
Из Натив а-Асара сообщают, что легко ранен мужчина (гражданский), работавший в слесарной мастерской. Ему была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.
Вскоре после первого сообщения об обстреле ЦАХАЛ сообщил, что вновь из Газы была обстреляна территория около Натив а-Асара.
Информация уточняется.
На данный момент ни одна из террористических группировок в Газе не взяла на себя ответственность за этот обстрел.
Отметим, что это первый подобный инцидент за многие месяцы.
Предыдущий ракетный обстрел из Газы был зафиксирован 23 апреля 2022 года, но тогда ракета упала на открытой местности и никто не пострадал.
Maan: в ходе столкновений с военными в Хальхуле убит местный житель
Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре
Тревога в районе Кисуфим, нет подозрения на ракетный обстрел
ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат