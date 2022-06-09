Обстрелы из сектора Газы, один человек ранен

Днем в четверг, 9 июня, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обстрелах Натив а-Асара, около северной границы сектора Газы (недалеко от КПП "Эрез").

Один человек получил легкие ранения.

По предварительным данным, стреляли из пулемета с территории сектора Газы.

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Из Натив а-Асара сообщают, что легко ранен мужчина (гражданский), работавший в слесарной мастерской. Ему была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

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Вскоре после первого сообщения об обстреле ЦАХАЛ сообщил, что вновь из Газы была обстреляна территория около Натив а-Асара.

Информация уточняется.

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На данный момент ни одна из террористических группировок в Газе не взяла на себя ответственность за этот обстрел.

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Отметим, что это первый подобный инцидент за многие месяцы.

Предыдущий ракетный обстрел из Газы был зафиксирован 23 апреля 2022 года, но тогда ракета упала на открытой местности и никто не пострадал.