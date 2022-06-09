"Ухаживания" за Орбахом и наказание РААМ: в коалиции ищут пути к спасению

В ночь на четверг, 9 июня, министр внутренних дел Айелет Шакед на протяжении нескольких часов беседовала с депутатом Ниром Орбахом ("Ямина"). Об этом сообщил журналист "Кешет" Амит Сегаль. Согласно опубликованной информации, встреча состоялась в доме Орбаха в Петах-Тикве.

В ходе встречи обсуждались дальнейшие политические шаги Нира Орбаха. Шакед просила его не торопиться с принятием решения, однако не убеждала отказаться от намерения уйти в оппозицию. Орбах, со своей стороны, заявил, что еще не принял окончательного решения и сообщит о нем премьер-министру Нафтали Беннету. "Орбах не станет шокировать Беннета, как это сделала Идит Сильман", – заявляют в "Ямине".

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В то же время очевидно, что Орбах ведет переговоры с "Ликудом". Со стороны "Ликуда" эти переговоры координирует Ярив Левин. В оппозиции заявляют, что переговоры эти близки к завершению.

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9 июня газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что Орбах в беседах с приближенными резко критикует партию РААМ. "Так нельзя работать. Если бы Мансур Аббас мог обеспечить голосование всех четырех своих депутатов, коалиция продолжила бы функционировать", – сказал он. Приближенные Беннета попросили его дать им время для еще одной попытки навести порядок в коалиции.

В политической системы убеждены, что уход Орбаха повлечет за собой аналогичные шаги со стороны Айелет Шакед и Абира Кары. Они постоянно координируют свои действия, и в ходе ночной встречи между Шакед и Орбахом, очевидно, больше внимания уделялось выбору времени выхода из коалиции, а не обсуждению самого шага.

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Одновременно в коалиции приняли решение о санкциях в отношении партии РААМ. Как сообщает "Кан Бет", после того как депутаты от этой партии проголосовали с оппозицией за законопроект о повышении минимальной заработной платы до 40 шек в час, в руководстве коалицией было принято решение заморозить перевод средств на осуществление программы по развитию Джиср аз-Зарки. Речь идет о сотнях миллионов шекелей, перевод которых был согласован в тот период, когда РААМ заморозила сотрудничество с коалицией.

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Накануне глава РААМ Мансур Аббас провел еще одно совещание с депутатами своей фракции. В ходе этой встречи он сказал, что судьба коалиции решится в ближайшие дни. "Если выяснится, что продолжать работу невозможно, стоит назначить выборы уже на сентябрь", – заявил Аббас.

Напомним, что если коалиция развалится по вине кого-то из депутатов от левых или центристских партий, то главой правительства на переходный период останется Нафтали Беннет. Если правительство рухнет из-за ухода Нира Орбаха, то премьер-министром станет Яир Лапид. Именно поэтому в "Ямине" сделают все возможное для того, чтобы удержать Орбаха и спровоцировать РААМ или МЕРЕЦ на шаги, которые приведут к распаду коалиции.