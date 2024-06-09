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Израиль

Заседание военно-политического кабинета назначено на то же время, что и брифинг Ганца

время публикации: 09 июня 2024 г., 18:40 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 18:40
Заседание военно-политического кабинета назначено на то же время, что и брифинг Ганца
Tomer Appelbaum/POOL

В канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит заседание "узкого" кабинета войны, после чего соберется военно-политический кабинет.

Заседание расширенного кабинета запланировано в 20:30. На это же время назначен брифинг главы "Махане Мемлахти" Бени Ганца, на котором он, скорее всего, объявит о выходе из правительства.

Таким образом, сегодняшнее заседание кабинета по ведению войны впервые пройдет без Бени Ганца и экс-главы начальника Генштаба Гади Айзенкота.

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