Заседание военно-политического кабинета назначено на то же время, что и брифинг Ганца

В канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит заседание "узкого" кабинета войны, после чего соберется военно-политический кабинет.

Заседание расширенного кабинета запланировано в 20:30. На это же время назначен брифинг главы "Махане Мемлахти" Бени Ганца, на котором он, скорее всего, объявит о выходе из правительства.

Таким образом, сегодняшнее заседание кабинета по ведению войны впервые пройдет без Бени Ганца и экс-главы начальника Генштаба Гади Айзенкота.