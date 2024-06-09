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Израиль

Итамар Бен-Гвир заявил, что после ухода Ганца "Оцма Иегудит" будет голосовать с коалицией

время публикации: 09 июня 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 18:29
Итамар Бен-Гвир заявил, что после ухода Ганца "Оцма Иегудит" будет голосовать с коалицией
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Оцма Иегудит" министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что после выхода из правительства "Махане Мамлахти" под руководством Бени Ганца его фракция продолжит голосовать в соответствии с коалиционной дисциплиной – по крайней мере, до тех пор, пока Нетаниягу не решит принять сделку с ХАМАСом, свидетельствующую о капитуляции.

Напомним, что на прошлой неделе Бен-Гвир заявлял, что он не готов обязаться соблюдать коалиционную дисциплину, пока глава правительства Биньямин Нетаниягу не представит ему черновой вариант сделки с ХАМАСом.

"Учитывая, что глава правительства скрывает черновой вариант сделки с ХАМАСом, включающий пункт об окончании войны, "Оцма Иегудит" будет голосовать "по велениям совести" и не будет поддерживать коалиционную дисциплину", – заявил тогда Бен-Гвир.

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