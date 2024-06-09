Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 9 июня: активизировано наступление в Рафиахе

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в районе Рафиаха (Рафаха) возросла.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Ад-Дарадж, в центре города Газа, есть убитые и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Башити в Аль-Магази; артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям к востоку от Дир аль-Балаха; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям к востоку от Дир аль-Балаха.

На юге сектора: источники в Газе сообщали о взрывах в западной части Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Аль-Хирба, Мусаба, Урайба в Рафахе; ЦАХАЛ развивает наступление в северной части Рафаха, танки ведут огонь по целям; артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреливают цели в центре и на севере города Рафах.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 9 июня.