"Непричастное население": Ноа Аргамани удерживалась в доме врача и журналиста

26-летняя Ноа Аргамани, которая была похищена во время бойни на фестивале Nova в "черную субботу" 7 октября и освобождена в ходе дерзкой спецоперации по освобождению заложников "Арнон" 8 июня, удерживалась в рабстве в доме "интеллигентной семьи" в Нусейрате: дом принадлежал 74-летнему доктору Ахмаду аль-Джамалю и его жене Фатиме. В доме также проживали дочь Ахмада – Зейнаб (27 лет) и его сын, фотограф и оператор катарского телеканала "Аль-Джазира" Абдалла аль-Джамаль.

Как сообщает Euro-Med Monitor, называющий себя правозащитной организацией, израильские военнослужащие штурмовали дом доктора Ахмада аль-Джамаля при помощи лестницы. Его жена, 36-летняя Фатима аль-Джамаль, в ходе штурма была убита, как и его сын Абдалла аль-Джамаль. 27-летняя Зейнаб получила серьезные ранения. В доме в момент штурма находились дети, которые в ходе операции по освобождению заложницы не пострадали.

Абдалла аль-Джамаль работал в различных изданиях, в прошлом он был пресс-секретарем министерства труда палестинской администрации, в последнее время он работал оператором и фотографом катарского телеканала "Аль-Джазира". Арабские и палестинские источники обвиняют Израиль в гибели "непричастного мирного населения" в ходе операции по "освобождению заключенных".